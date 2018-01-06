«МанСити» разгромил «Бернли» в Кубке Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англииодержал домашнюю победу над— 4:1.

Счет в матче открли на 25-й минуте гости — отличился австрийский форвард Эшли Барнс.

На 56-й минуте Серхио Агуэро сравнял счет, а две минуты спустя аргентинский нападающий оформил дубль, выведя «Сити» вперед«.

На 71-й минуте преимущество манчестерского клуба упрочил Лерой Зане, а победную точку поставил на 82-й минуте Бернарду Силва. Отметим, что португалец забил сразу через три минуты после выхода на замену.

"Манчестер Сити" вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а "Бёрнли" покидает турнир.

Выступление в Кубке Англии завершил "Сток Сити", уступивший на выезде "Ковентри Сити" (1:2).

"Уотфорд" разгромил "Бристоль Сити" (3:0), "Вест Бромвич Альбион" победил "Эксетер Сити" (2:0), "Саутгемптон" минимально победил "Фулхэм" (1:0), "Хаддерсфилд Таун" был сильнее "Болтон Уондерерс" (2:1), "Халл Сити" в гостях обыграл с минимальным счётом "Блэкберн Роверс", а "Ньюкасл Юнайтед" выиграл у "Лутон Таун" (3:1).

Переигровки будут в матчах "Борнмут" — "Уиган Атлетик" (2:2) и "Вулверхэмптон" — "Суонси Сити" (0:0).