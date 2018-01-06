ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «МанСити» разгромил «Бернли» в Кубке Англии

    Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Бернли
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Манчестер Сити»
    На фото:«Манчестер Сити»
    В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Бернли» — 4:1.

    Счет в матче открли на 25-й минуте гости — отличился австрийский форвард Эшли Барнс.

    На 56-й минуте Серхио Агуэро сравнял счет, а две минуты спустя аргентинский нападающий оформил дубль, выведя «Сити» вперед«.

    На 71-й минуте преимущество манчестерского клуба упрочил Лерой Зане, а победную точку поставил на 82-й минуте Бернарду Силва. Отметим, что португалец забил сразу через три минуты после выхода на замену.

    "Манчестер Сити" вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а "Бёрнли" покидает турнир.

    Выступление в Кубке Англии завершил "Сток Сити", уступивший на выезде "Ковентри Сити" (1:2).

    "Уотфорд" разгромил "Бристоль Сити" (3:0), "Вест Бромвич Альбион" победил "Эксетер Сити" (2:0), "Саутгемптон" минимально победил "Фулхэм" (1:0), "Хаддерсфилд Таун" был сильнее "Болтон Уондерерс" (2:1), "Халл Сити" в гостях обыграл с минимальным счётом "Блэкберн Роверс", а "Ньюкасл Юнайтед" выиграл у "Лутон Таун" (3:1).

    Переигровки будут в матчах "Борнмут" — "Уиган Атлетик" (2:2) и "Вулверхэмптон" — "Суонси Сити" (0:0).

    Четвертый турнир для «МанСити»«Манчестер Сити» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 6 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Сказочный дебют. Ван Дейк принес «Ливерпулю» победу в дерби
  • СМИ – о победе «Ливерпуля» над «Эвертоном» в матче Кубка Англии
    •
  • АПЛ. «Ливерпуль» без Салаха дожал «Бернли», «МЮ» победил на «Гудисоне», «Арсенал» против «Челси»
  • Обзор матчей 22-го тура чемпионата Англии
    •
  • 06/01
    • «Манчестер Сити» намерен продлить контракты с Жезусом и Де Брёйне
  • 06/01
    • Ван Дейк принес победу «Ливерпулю» над «Эвертоном» в Кубке Англии
  • 03/01
    • «Манчестер Сити» на своем поле переиграл «Уотфорд»
  • 02/01
    • Один из лидеров «Манчестер Сити» может пропустить два-три месяца
  • 02/01
    • Месси — лучший игрок 2017 года по версии Marca, Роналду — второй
  • 01/01
    • Санчес доиграет сезон в «Арсенале», считает Гвардиола
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18
    Подробный разбор
  • Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017
  • Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    •
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии
  • СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС
    •
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Тампа-Бэй» едет за очередной победой в Детройт
  • «Детройт» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 января
  • 2,12
    •
  • «Коламбус» намерен продлить серию поражений «Флориды»
  • «Коламбус» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 января
  • 2,02
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 22:21
    • «Барселона» объявила о переходе Коутиньо
  • Пройдет ли «Бристоль» в Кубке лиги второй манчестерский клуб?
  • «Манчестер Сити» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки на Кубок английской лиги по футболу 9 января
    • 3,7509/01/2018 в 22:45
  • 20:59
    • Коутиньо перейдет в «Барселону» за 145 миллионов фунтов
  • Примера. Гол и удаление Косты, «Барселона» сыграет с «Леванте»
  • Подробности матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 20:56
  • 20:30
    • «Валенсия» одержала волевую победу над «Жироной»
  • 19:06
    • «Балтика» арендовала полузащитника «Гремио»
  • 18:59
    • «Ницца» на выезде уступила «Тулузе» в Кубке лиги
  • 18:55
    • «Наполи» победил «Верону», Иммобиле оформил покер в матче со СПАЛ
  • 18:41
    • Карпин определился со своим тренерским штабом в «Ростове»
  • 18:33
    • «Спортинг» приобрел игрока, которым интересовался ЦСКА
  • 18:06
    • «Лестер» не смог обыграть «Флитвуд» в Кубке Англии
  • 17:33
    • Гол Косты помог «Атлетико» обыграть «Хетафе»
  • 17:24
    • «Торино» разгромил «Болонью» в дебютном матче Маццарри
  • Сказочный дебют. Ван Дейк принес «Ливерпулю» победу в дерби
  • СМИ – о победе «Ливерпуля» над «Эвертоном» в матче Кубка Англии
    • 17:18
  • Каким получится возвращение Мойеса в Шрусбери?
  • «Шрусбери Таун» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу 7 января
    • 1,85Завтра в 17:00
  • 12:59
    • «Наполи» усилится экс-игроком «Тулузы»
  • 12:47
    • «Манчестер Сити» намерен продлить контракты с Жезусом и Де Брёйне
  • 12:37
    • Соперник «Локомотива» подпишет экс-игрока ПСЖ
  • 12:14
    • Никифоров: 98% игроков сборной Украины в Москву не поедут
  • 11:59
    • Защитник «Эвертона» обвинил Фирмино в расизме
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус