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    Подберезкин долго не раздумывал над предложением «Рубина»

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    Вячеслав Подберезкин
    На фото:Вячеслав Подберезкин
    Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин, который на правах аренды перешел в «Рубин», прокомментировал свое решение.

    «Хочется попробовать здесь свои силы, поработать с тренером. Агенты позвонили, сказали, что есть интерес и договариваются об этом. Долго не раздумывал. Мне сказали, я согласился. "Рубин" — команда с богатой историей.

    Когда я был на Мальдивах и играл в футбол, один из руководителей отеля лестно отзывался о "Рубине". Говорил, что приезжали футболисты из России и первым делом вспомнил "Рубин". Это клуб с богатой историей. Очень рад, что здесь оказался.

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    Задача – влиться в коллектив, получать как можно больше игровой практики и доказывать свою состоятельность», — рассказал Подберезкин в интервью пресс-службе клуба.

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