Подберезкин долго не раздумывал над предложением «Рубина»

Полузащитник «Краснодара», который на правах аренды перешел в «Рубин», прокомментировал свое решение.

«Хочется попробовать здесь свои силы, поработать с тренером. Агенты позвонили, сказали, что есть интерес и договариваются об этом. Долго не раздумывал. Мне сказали, я согласился. "Рубин" — команда с богатой историей.

Когда я был на Мальдивах и играл в футбол, один из руководителей отеля лестно отзывался о "Рубине". Говорил, что приезжали футболисты из России и первым делом вспомнил "Рубин". Это клуб с богатой историей. Очень рад, что здесь оказался.

"Рубин" арендовал хавбека "Краснодара"

Задача – влиться в коллектив, получать как можно больше игровой практики и доказывать свою состоятельность», — рассказал Подберезкин в интервью пресс-службе клуба.