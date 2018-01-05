«Челси» объявил о переходе футболиста из «Эвертона»

Английский полузащитникперешел из, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Лондона.

Футболист подписал с лондонским клубом контракт на пять с половиной лет и будет выступать под восьмым номером.

«С нетерпением жду начала работы в „Челси“. Получить новый старт в таком клубе — невероятная возможность. Надеюсь, буду прогрессировать и забивать голы», — сказал Баркли после подписания контракта.

Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за Баркли, срок контракта которого с «ирисками» истекал через полгода, 15 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник из-за травмы еще не выходил на поле. За сборную Англии Баркли провел 22 матча и забил два гола.