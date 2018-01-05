ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Челси» объявил о переходе футболиста из «Эвертона»

    Трансферы Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Росс Баркли
    На фото:Росс Баркли
    Английский полузащитник Росс Баркли перешел из «Эвертона» в «Челси», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Лондона.

    Футболист подписал с лондонским клубом контракт на пять с половиной лет и будет выступать под восьмым номером.

    «С нетерпением жду начала работы в „Челси“. Получить новый старт в таком клубе — невероятная возможность. Надеюсь, буду прогрессировать и забивать голы», — сказал Баркли после подписания контракта.

    Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за Баркли, срок контракта которого с «ирисками» истекал через полгода, 15 миллионов фунтов.

    В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник из-за травмы еще не выходил на поле. За сборную Англии Баркли провел 22 матча и забил два гола.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Мората — двойка, Санчес — пять. Лучший матч месяца
  • Центральный матч 22-го тура Премьер-лиги — в обзоре СМИ
    •
  • АПЛ. «Ливерпуль» без Салаха дожал «Бернли», «МЮ» победил на «Гудисоне», «Арсенал» против «Челси»
  • Обзор матчей 22-го тура чемпионата Англии
    •
  • 05/01
    • Венгер дисквалифицирован на три матча
  • 05/01
    • Салах признан лучшим африканским футболистом 2017 года
  • 05/01
    • «Тоттенхэм» ушел от поражения в матче с «Вест Хэмом»
  • 04/01
    • «Челси» упустил победу над «Арсеналом»
  • 03/01
    • «Манчестер Сити» на своем поле переиграл «Уотфорд»
  • 03/01
    • Голы Льоренте и Алли принесли «Тоттенхэму» победу над «Суонси»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойДмитрий ЛоськовМашина времени. Лоськов провел прощальный матч«Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче Дмитрия ЛоськоваФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и Герреро
    Подробный разбор
  • Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017
  • Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    •
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии
  • СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС
    •
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Йокерит» — «Магнитка». Кто выиграет в Хельсинки?
  • «Йокерит» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 7 января
  • 1,92
    •
  • Экспресс дня. Поставит ли «Дерби» шлагбаум перед Моуринью?
  • Прогнозы и ставки на футбол 5 января
  • 12,78
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 22:33
    • «Кьево» и «Удинезе» разошлись миром
  • 21:36
    • Олег Дулуб — главный тренер БАТЭ
  • 21:24
    • Сборная Омана стала победителем Кубка наций Персидского залива
  • 21:14
    • Ряд топ-клубов интересуются форвардом «Ахмата»
  • 21:00
    • Венгер дисквалифицирован на три матча
  • 20:23
    • Нападающий сборной Исландии перешел в «Ростов»
  • 16:27
    • Капитан «Реала» выбыл на две-три недели
  • 16:15
    • Подберезкин долго не раздумывал над предложением «Рубина»
  • 15:50
    • Защитник «Олимпиакоса» может перейти в «Локомотив»
  • Избежит ли «Арсенал» проблем в Ноттингеме?
  • «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 7 января
    • 1,81Послезавтра в 19:00
  • 14:05
    • «Бешикташ» попробует приобрести Смолова
  • Успеть за уходящим поездом. Зима «Зенита»
  • Все о подготовке «Зенита» к весенней части сезона
    • 13:49
  • 13:48
    • Полузащитник «Эвертона» пройдет медосмотр в «Челси»
  • 13:32
    • Полузащитник «Ливерпуля» согласовал условия контракта с «Ювентусом»
  • 12:39
    • «Пари Сен-Жермен» предложил Роналду контракт на 300 млн евро
  • Новый бомбардир. Арнаис принес «Барселоне» положительный результат в Виго
  • Реакция СМИ на результат матча «Сельта» — «Барселона» в Кубке Испании
    • 12:27
  • 11:19
    • Девять легионеров не приехали на медосмотр «Рубина»
  • 11:07
    • «Рубин» арендовал хавбека «Краснодара»
  • 08:01
    • Турецкие клубы не делали предложений по Кришито
  • 07:49
    • IFAB 22 января обсудит использование видеоповторов на ЧМ-2018
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус