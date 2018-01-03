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    Гинер: Судейство — это стыд и позор

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    Евгений Гинер
    На фото:Евгений Гинер
    Президент ЦСКА Евгений Гинер критически высказался в отношении российского судейства.

    «... Второе – вопрос подготовки судей. Не может быть такого, что арбитры в разных матчах трактуют эпизоды по-разному. Один судит в английском стиле, другой в итальянском, а третий – как в чемпионате Испании. Ни один российский судья сейчас нигде ничего не судит. На чемпионат мира, может, одного возьмут, так как мы хозяева турнира. Но это стыд и позор! Не хочу говорить, что судьи у нас коррумпированные или корыстные. Вопрос в том, что они прежде всего должны быть квалифицированными.

    Устраивает ли кандидатура Будогосского? Невозможно возглавлять судейскую школу и одновременно оценивать работу людей, которых ты научил. Для того чтобы быть независимым, надо что-то бросить: либо преподавательскую деятельность, либо судейский комитет. Если я буду оценивать сам себя, разве я поставлю себе плохую оценку? Если поставлю плохую оценку, значит, плохо научил. Получается как-то неудобно. На самом деле не важно, Будогосский, (Николай) Левников или кто-то еще. Надо найти максимально независимого человека, который возьмется за эту работу и будет реформатором. Этот человек не будет бояться кого-то наказывать. Мне непонятно, что происходит сейчас: судью, который допустил мелкую оплошность, убирают на год, а судью, ошибка которого повлияла на результат игры, отстраняют на один-два матча. Кажется, что у нас в судейском комитете нет цельного коллектива. Команда не сможет ничего не добиться, если пять игроков будут в одной компании, а шесть остальных – в другой. Тогда лучше такую команду распустить и забыть о ней.

    Не трудно [найти человека на расстрельную должность]. Левникова или Будогосского никто не расстреливает. Нужно найти грамотного управленца, ничего сложного в этом нет. В других лигах судьи тоже допускают ошибки, но там даже нет тени подозрения, потому что оценивают работу независимые люди. Никто не говорит, что судей никто не должен защищать, наоборот, должны, но при этом должна быть независимость, честность и открытость», — цитирует ТАСС Гинера.

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