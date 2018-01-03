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    «Арсенал» — «Челси»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Арсенал — Челси: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.01.2018)

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    •  Арсенал — Челси22:45
    В 22:45 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Арсенал» — «Челси».

    Последний матч между собой: «Челси» — «Арсенал» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Челси»).

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