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    «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Саутгемптон — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (02.01.2018)

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    •  Саутгемптон — Кристал Пэлас22:45
    В 22:45 в АПЛ начнётся матч «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас».

    Составы команд:

    «Саутгемптон»: Alex McCarthy, Майя Йосида, Jack Stephens, Райан Бертран, Jeremy Pied, Душан Тадич, Ориоль Ромеу, James Ward-Prowse, Sofiane Boufal, Pierre-Emile Hoejbjerg, Шейн Лонг.

    «Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Джеймс Томкинс, Джеффри Шлупп, Тимоти Фосу-Менса, Мартин Келли, Лука Миливоевич, Йоан Кабай, Джеймс Макартур, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке.

    Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Кристал Пэлас» со счетом 1:3.

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