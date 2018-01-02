«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Кристал Пэлас» со счетом 1:3.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

В 22:45 в АПЛ начнётся матч

Читайте по теме

АПЛ. «Ливерпуль» без Салаха дожал «Бернли», «МЮ» победил на «Гудисоне», «Арсенал» против «Челси» Обзор матчей 22-го тура чемпионата Англии

Популярное в сети

Это интересно

Полузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 лет

Пресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеров

Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимит

Все о Лиге наций

Новинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами Европы

Чем занят шведский лев?

Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года

СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе

Изучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»

Подробный разбор

Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017 Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года

Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен Каким может быть усиление команды?

«Реал»: по пути «Барселоны» Насколько серьезны проблемы королевского клуба?

Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»

Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС