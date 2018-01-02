«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Саутгемптон»: Alex McCarthy, Майя Йосида, Jack Stephens, Райан Бертран, Jeremy Pied, Душан Тадич, Ориоль Ромеу, James Ward-Prowse, Sofiane Boufal, Pierre-Emile Hoejbjerg, Шейн Лонг.
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Джеймс Томкинс, Джеффри Шлупп, Тимоти Фосу-Менса, Мартин Келли, Лука Миливоевич, Йоан Кабай, Джеймс Макартур, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Кристал Пэлас» со счетом 1:3.