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    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнется в 15:00

    Кристал Пэлас — Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (31.12.2017)

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    •  Кристал Пэлас — Манчестер Сити15:00
    В 15:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».

    Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 5:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Манчестер Сити»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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