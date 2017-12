В интернет-магазине «Барселоны» добавили возможность покупки формы Коутиньо

Технический спонсор «Барселоны» Nike в официальном интернет-магазине добавил вариант покупки футболки каталонской команды с фамилией полузащитника «Ливерпуля» и сборной Бразилии

«Филиппе Коутиньо готов зажигать на "Камп Ноу". Покупайте форму "Барселоны" с именем Волшебника. Бесплатный подбор дизайна только до 6 января», – сообщалось на сайте Nike.

Позже публикация была удалена.

Кроме того, в URL-адресе была замечена дата 1 января 2018 года. Ожидается, что «сине-гранатовые» объявят о трансфере Коутиньо в первый день нового года.

A screen grab in English too of Nike describing Philippe Coutinho as a Barcelona player. pic.twitter.com/zA9stTQsEI