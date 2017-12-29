Ростуризм: Во время ЧМ-2018 иностранцы потратят в России до 2 млрд долларов

Глава Ростуризмарассказал о подготовке к ЧМ-2018 и сообщил, когда будет опубликован черный список отелей, завышающих цены в десятки раз.

«Сколько денег нам привезут 1,5 млн туристов? Можно прогнозировать, что порядка 1,5–2 млрд долларов. Причем эти деньги обеспечат синергетический эффект для нашей экономики, поскольку придадут дополнительный стимул 53 отраслям народного хозяйства, участвующим в создании турпродукта.

В целом все города практически полностью готовы, и нет никаких сомнений, что чемпионат встретим во всеоружии. Все российские и иностранные болельщики и просто туристы смогут разместиться и отдохнуть очень качественно и с комфортом. Недавно открыли замечательную пятизвездочную гостиницу в Калининграде. Раньше в регионе отелей такого уровня "звездности" не было.

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Отели? Есть постановление правительства, которое ограничивает цены на период проведения ЧМ по футболу. Все отельеры должны его выполнять. Федеральное агентство по туризму приняло решение о формировании черного списка отелей, которые решили сверх меры нажиться на чемпионате в ущерб своей собственной репутации и имиджу страны. В январе или феврале мы собираемся этот список обнародовать. Вряд ли отельеры захотят оказаться в этом "шорт-листе" — это стало бы серьезной антирекламой для них.

Есть несколько примеров из Волгограда, Саранска и других городов. Думаю, отельеры поймут недопустимость подобных действий и скорректируют свою ценовую политику. В некоторых гостиницах рост цен более чем впечатляющий — в 40 раз», — цитируют Сафонова «Известия».