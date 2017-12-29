ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ростуризм: Во время ЧМ-2018 иностранцы потратят в России до 2 млрд долларов

    Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Между тем Скандалы Болельщики
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Болельщики сборной Англии
    На фото:Болельщики сборной Англии
    Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал о подготовке к ЧМ-2018 и сообщил, когда будет опубликован черный список отелей, завышающих цены в десятки раз.

    «Сколько денег нам привезут 1,5 млн туристов? Можно прогнозировать, что порядка 1,5–2 млрд долларов. Причем эти деньги обеспечат синергетический эффект для нашей экономики, поскольку придадут дополнительный стимул 53 отраслям народного хозяйства, участвующим в создании турпродукта.

    В целом все города практически полностью готовы, и нет никаких сомнений, что чемпионат встретим во всеоружии. Все российские и иностранные болельщики и просто туристы смогут разместиться и отдохнуть очень качественно и с комфортом. Недавно открыли замечательную пятизвездочную гостиницу в Калининграде. Раньше в регионе отелей такого уровня "звездности" не было.

    Правительство одобрило законопроект о безвизовом въезде в РФ на ЧМ-2018 по карте зрителя

    Отели? Есть постановление правительства, которое ограничивает цены на период проведения ЧМ по футболу. Все отельеры должны его выполнять. Федеральное агентство по туризму приняло решение о формировании черного списка отелей, которые решили сверх меры нажиться на чемпионате в ущерб своей собственной репутации и имиджу страны. В январе или феврале мы собираемся этот список обнародовать. Вряд ли отельеры захотят оказаться в этом "шорт-листе" — это стало бы серьезной антирекламой для них.

    Есть несколько примеров из Волгограда, Саранска и других городов. Думаю, отельеры поймут недопустимость подобных действий и скорректируют свою ценовую политику. В некоторых гостиницах рост цен более чем впечатляющий — в 40 раз», — цитируют Сафонова «Известия».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии
  • СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС
    •
  • На финишной прямой
  • Продолжаем следить, как движется строительство новых арен к ЧМ-2018
    •
  • 27/12
    • Цены на авиабилеты в города ЧМ-2018 выросли в среднем на 230 процентов
  • 25/12
    • Сорокин: В феврале в Сочи соберутся тренеры 32 сборных, которые приедут на ЧМ-2018
  • 25/12
    • Смолов вошел в сотню лучших футболистов 2017 года по версии издания Marca
  • 25/12
    • Сборная России проведет товарищеский матч с командой Австрии
  • 25/12
    • Пеле: ЧМ-2018 по силам выиграть многим командам. В том числе и России
  • 25/12
    • Англичане опасаются проявлений расизма на ЧМ-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мира«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?
    Подробный разбор
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии
  • СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС
    •
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    •
  • «Барселона» заставила замолчать «Сантьяго Бернабеу»
  • Реакция СМИ на победу «Барселоны» в «Эль-Класико»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Сарри останется на вершине
  • Прогнозы и ставки на футбол 29 декабря
  • 6,66
    •
  • Вернет ли «Торонто» второе место в Атлантическом дивизионе?
  • «Колорадо» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 30 декабря
  • 2,32
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 08:36
    • «Локомотив» претендует на нападающего «Челси»
  • 08:22
    • «Саутгемптон» планирует арендовать нападающего «Ливерпуля»
  • 08:10
    • «Ювентус» отправил Дибалу в запас после переговоров его брата с «ПСЖ»
  • Удар на первый тайм
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на перенесенный матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу 4 января
    • 2,2804/01/2018 в 23:00
  • 01:55
    • Михалик опроверг слухи о желании разорвать контракт с «Локомотивом»
  • АПЛ. Очередная победа «МанСити», рекордный хет-трик Кейна, Лингард спас «МЮ» от поражения
  • Подробности матчей 20-го тура английской Премьер-лиги
    • 01:34
  • 01:20
    • Дубль Санчеса принёс «Арсеналу» победу над «Кристал Пэлас»
  • «Севилья» уткнулась в потолок развития
  • Что происходит с испанским клубом?
    • Вчера в 23:54
  • 21:28
    • Семин: «Локо» нужно точечное и качественное усиление
  • 20:44
    • Монтелла возглавил «Севилью»
  • 20:20
    • Эрик тен Хаг – новый главный тренер «Аякса»
  • 19:57
    • Семин: Я против продажи ведущих игроков «Локо» зимой
  • 19:34
    • Быстров ведет переговоры с «Кайратом»
  • 19:23
    • «Анжи» заплатил 400 тысяч евро за хавбека бухарестского «Динамо»
  • Дебютирует ли Карвальял в «Суонси» победой?
  • «Уотфорд» — «Суонси». Прогноз и ставки на чемпионат Англии по футболу 30 декабря
    • 2,60Завтра в 18:00
  • Гвардиола и «МанСити» борются только с собой
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»
    • Вчера в 18:48
  • Стерлинг обеспечит
  • «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 22-го тура английской Премьер-лиги 2 января
    • 1,7002/01/2018 в 23:00
  • Почему бы не продолжить?
  • «Суонси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу 2 января
    • 1,8402/01/2018 в 22:45
  • 15:51
    • «Спартак» подтвердил подписание контракта с Ещенко
  • 15:37
    • «Суонси» назвал имя нового главного тренера
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус