Сенад Лулич завершил карьеру в сборной

Полузащитникобъявил о завершении карьеры в сборной, сообщает Football Italia.

«Трудно принимать решение проститься с тем, что любишь. Я люблю свою страну и сборную, которой я отдал много лет жизни, однако пришло время прощаться. Это не спонтанное решение. Я много думал, советовался с семьей и близкими мне людьми. Я благодарю всех ребят, тренеров, руководителей федерации и фанов, с которыми мы пережили вместе падения и взлеты, самым значительным из которых было участие в финальном турнире ЧМ-2014. Но мое время прошло, и команде нужна свежая кровь», — написал 31-летний боснийский полузащитник на своей странице в Фейсбук.

31-летний Лулич провел за сборную 57 матчей и забил 4 гола.