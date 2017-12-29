Дубль Санчеса принёс «Арсеналу» победу над «Кристал Пэлас»

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» одержал гостевую победу над «Кристал Пэласом» — 3:2.

Счет в матче был открыт на 25-й минуте, когда «канониров» вывел вперед Шкодран Мустафи. На 49-й минуте Эндрос Таунсенд сравнял цифры на табло.

На 62-й минуте гости вновь повели в счёте — точным ударом отметился Алексис Санчес, а через четвре минукты он оформил дубль.

В концовке Джеймс Томкинс сократил разрыв в счёте до минимального, поразив ворота «Арменала» на 89-й минуте.

В таблице АПЛ «Арсенал» с 37 очками располагается на шестой строчке, а «Кристал Пэлас» (18 очков) — на 16-й.