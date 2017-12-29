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    Дубль Санчеса принёс «Арсеналу» победу над «Кристал Пэлас»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 20-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» одержал гостевую победу над «Кристал Пэласом» — 3:2.

    Счет в матче был открыт на 25-й минуте, когда «канониров» вывел вперед Шкодран Мустафи. На 49-й минуте Эндрос Таунсенд сравнял цифры на табло.

    На 62-й минуте гости вновь повели в счёте — точным ударом отметился Алексис Санчес, а через четвре минукты он оформил дубль.

    В концовке Джеймс Томкинс сократил разрыв в счёте до минимального, поразив ворота «Арменала» на 89-й минуте.

    В таблице АПЛ «Арсенал» с 37 очками располагается на шестой строчке, а «Кристал Пэлас» (18 очков) — на 16-й.

    Чемпионат Англии. 20-й тур
    «Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 2:3 (0:1)
    Голы: Мустафи, 25 (0:1). Таунсенд, 49 (1:1). Санчес, 62 (1:2). Санчес, 66 (1:3). Томкинс, 89 (2:3).«Кристал Пэлас»: Сперони, Томкинс, Келли (Фосу-Менса, 80), Данн, Шлупп, Кабай (Макартур, 53), Миливоевич, Лофтус-Чик (Сако, 70), Бентеке, Таунсенд, Заа.«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Чемберс, Бельерин, Езил, Уилшир, Джака (Мэйтланд-Найлс, 87), Санчес, Ляказетт (Кокелен, 75).Предупреждения: Чемберс, 29. Заа, 45+2.
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