Полузащитник «Манчестер Сити»намерен вернуться в состав сборной Кот-д'Ивуара, заявил агент футболиста

По его словам Селюка, 34-летний африканский футболист намерен выиграть еще один титул со сборной.

Напомним, что Туре объявил об уходе из национальной команды в сентябре 2016 года. Всего он сыграл 97 матчей за сборную Кот-д'Ивуара и забил 19 голов.

Yaya @YayaToure has decided to return to Ivory Coast national team. He wants to win another trophy with the Elephants of Ivory Coast.