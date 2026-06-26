Спортивный комментатор Даниэль Кормье считает Армана Царукяна главным претендентом на пояс UFC в легком весе. По мнению «DC», россиянин должен следующим сразиться с Джастином Гейджи.

Арман Царукян и Дэн Хукер globallookpress.com

«Это должен быть Арман. Другого варианта нет. Я понимаю, что говорит Оливейра. Он чемпион по версии BMF. Я просто не знаю, оправдывают ли его победы над Матеушем Гамротом и Холлоуэем то, что он хочет перепрыгнуть в очереди через Армана Царукяна. Я считаю, что люди теперь готовы смотреть бой Армана за пояс, и это правильно»

Царукян располагается на второй строчке в рейтинге легкого веса UFC. Арман идет на серии из пяти выигранных поединков кряду. В последнем из них он одолел удушающим приемом во втором раунде Дэна Хукера.