Именитый ветеран ММА Рашад Эванс видит в Иэне Гэрри реальную угрозу для действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева.

Иэн Гэрри и Карлос Пратес globallookpress.com

«Это гораздо более интересный бой, чем я думал изначально. Ислам стал не просто доминирующим борцом. Его удары, все аспекты его игры находятся на другом уровне, но есть что-то в игре Иэна Гарри, от чего, как мне кажется, трудно избавиться. Одна из сильных сторон Иэна — это то, что он очень быстро адаптируется. У него есть скрытая сила, точность и умение делать кое-что по-своему. Гэрри выносливый, высокий и дерзкий. Он станет проблемой для Махачева»

Поединок Махачева и Гэрри пройдет на турнире UFC 330 16 августа. К данному бою Иэн подошел после победы по очкам над экс-чемпионом Белалом Мухаммадом.