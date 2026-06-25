Действующая чемпионка PFL в женском полулегком весе Крис Сайборг, в прошлом обладательница титула UFC, проведет очередную защиту титула 22 августа на турнире в Тампе против Кетлен Виейры.

Крис Сайборг globallookpress.com

Для 40-летней бразильянки данный поединок станет последним в профессиональной карьере.

К этой встрече она подошла на серии из девяти побед подряд. В последнем бою Сайборг одолела сабмишеном в третьем раунде Сару Коллинз.

Виейра в недавнем прошлом дралась за титул UFC и покинула сильнейший промоушен после победы по очкам в мае над Жаклин Кавальканти, будучи бойцом топ-5 в женском полулегком весе. В последних 6 поединках у Кетлен 3 победы и 3 поражения.