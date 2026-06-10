Чемпион UFC в двух весовых категориях Алекс Перейра не верит, что обладатель титула в тяжелом дивизионе Том Аспиналл вернется в строй по окончании турнира в Белом доме.

Том Аспиналл globallookpress.com

«Не думаю, что Том будет готов драться в ближайшее время по завершении турнира в Белом доме. Сомневаюсь, что он вообще тренируется сейчас. Аспиналл восстанавливается после операции, потом начнет тренироваться, а я хочу подготовиться и сразиться с кем-нибудь, как можно скорее. Хочу, как можно скорее провести еще один бой и завершить год на мажорной ноте. Мне 38 лет. Я не могу терять время, поэтому мне нужно драться»

15 июня на турнире в Белом доме Алекс Перейра дебютирует в тяжелом весе. Бразилец проведет поединок за временный титул против Сирила Гана.