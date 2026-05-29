Бывшие чемпионы UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос и Фабрисио Вердум встретятся в поединке по правилам грэпплинга на турнире Kings Championship 8 августа во Флорианополисе, в Бразилии.

Ранее бразильские ветераны дважды дрались друг с другом. Первый бой состоялся в 2009 году на UFC 90 — тогда Дос Сантос дебютировал в промоушене и нокаутировал Вердума за 81 секунду.

В 2023 году соперники провели реванш на голых кулаках, где Дос Сантос вновь оказался сильнее, победив решением судей.

Вердум с тех пор не выступал. Джуниор за это время успел нокаутировать Алана Белчера, но в мае в последнем поединке уступил Робелису Деспанье на дебютном турнире MVP MMA.