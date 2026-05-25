Организатор боксерских боев Фрэнк Уоррен предложил лишить Александра Усика титула WBC в тяжелом весе, если украинец во второй раз захочет подраться против Рико Верхувена.

«Кабайел победил всех, кого поставили перед ним, он первоклассный боксер, который заслуживает того, чтобы быть на первом месте. Сейчас многие говорят о возможном реванше между Усиком и Рико Верхувеном, но мы этого не допустим.

Усик уже давно в деле, и он хочет своего звездного часа. Именно этого мы будем добиваться от WBC и, надеюсь, добьемся, чтобы осенью провести с ним бой. Если он не выйдет на поединок и захочет реванша с Верхувеном, ему придется отказаться от титула, все просто.

Ты чемпион, ты защищаешь пояса, для этого ты и здесь. Если ты не будешь их защищать, то должен уступить их другим, чтобы у них была возможность заявить о себе», — подытожил Уоррен.