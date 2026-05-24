Трижды абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик в главном событии вечера на турнире в Гизе одержал победу техническим нокаутом над Рико Верхувеном.

Таким образом, украинец сохранил титул по версии WBC в тяжелом весе. Примечательно, что по мнению большинства независимых экспертов, Верхувен вел в поединке по раундам со счетом 8-2.

Для Рико это был лишь второй профессиональный бой по боксу. Верхувен в недавнем прошлом был доминирующим чемпионом лиги кикбоксинга Glory в тяжелом дивизионе.

Для Усика эта победа стала 25-й в карьере. Украинец на профессиональном ринге еще не потерпел ни единого поражения.