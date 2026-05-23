Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум объяснил, почему у Фрэнсиса Нганну нет шансов против Робелиса Деспанье.

«Когда я смотрел последний бой Робелиса, я написал комментарий в группе, где состоят Рафаэль Кордейру, Лиото Мачида и Вандерлей Силва. Все болели за Джуниора Дос Сантоса, но я не думал, что эта победа случится.

Деспанье стилистически — это худший соперник для Фрэнсиса Нганну. У него большой размах рук, невероятная скорость и точность. Я на 99% уверен, что он нокаутирует Нганну»

В прошлые выходные Деспанье дрался на первом турнире в рамках лиги MVP. Кубинец нокаутировал легендарного Джуниора Дос Сантоса уже в первом раунде, после чего вызвал на поединок Фрэнсиса Нганну.