Трижды бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон, а также экс-обладатель временного пояса, был исключен из ростера организации.

Колби Ковингтон globallookpress.com

Причиной тому стало завершение карьеры спортсмена. Накануне «Хаос» уведомил UFC о выходе на пенсию. В последний раз Колби дрался в декабре 2024 года.

Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом от Хоакина Бакли. До этого американец уступил в титульном противостоянии единогласным решением судей Леону Эдвардсу.

При этом в начале 2026 года Ковингтон успешно дебютировал в борцовской лиге RAF. В первом поединке он одолел с разгромным счетом экс-чемпиона UFC в среднем весе Люка Рокхольда.