Экс-чемпионка UFC в женском легчайшем весе Ронда Роузи поделилась дальнейшими планами после боя с Джиной Карано.

Ронда Роузи globallookpress.com

«Лучшего завершения и представить нельзя. Что дальше? Я хочу завести детей и собираюсь заняться готовкой. Джина Карано — та, кто привела меня в ММА. И она же единственная, кто смогла вернуть меня в бои обратно»

Поединок Роузи и Карано возглавил первый турнир под эгидой промоушена MVP. Встреча завершилась на 17-й секунде первого раунда. Ронда сразу же провела тейкдаун и взяла соперницу на болевой.

Карано мгновенно сдалась, а рефери присудил Роузи победу сабмишеном. Для нее 13-й выигранный бой в ММА при двух поражениях. Свою карьеру американка начала еще в 2011 году.