Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс остался под впечатлением от первого турнира лиги MVP.

«Я был в шоке от промоушена MVP. Думаю, турнир получился даже лучше, чем у UFC. Я никогда не был на таком ивенте, где повсюду были генераторы дыма и телевизоры, а также отличные бойцы.

Половина зрителей пришла посмотреть на победу Нейта Диаса, но оба парня мои близкие друзья, так что это была горько-сладкая победа. Я считаю, что Ронда показала невероятную форму, сделала именно то, что я от нее ожидал, и победила меньше чем за минуту.

Также Джонс порассуждал о том, будет ли он снова драться: "Не знаю, думаю, вполне возможно расторгнуть контракт с UFC. Мне нужно найти нужных людей и пройти через все необходимые этапы или просто приложить больше усилий", — отметил в завершении Джонс.