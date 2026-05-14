Ветеран UFC Люк Рокхольд считает, что Шон Стрикленд был лучше Хамзата Чимаева лишь в одном из пяти раундов.

«Я думаю, что в главном бою UFC 328 победил Хамзат. Он выиграл четвертый и пятый раунды. Чимаев контролировал темп боя до самого конца, а именно так и поступают чемпионы, и именно такие люди заслуживают титула.

Джеб нужен для того, чтобы изменить ход боя. Нужно наносить урон и оттеснять соперника. Единственный раунд, в котором Шон был в выигрыше, — это второй. Он выиграл только один отрезок.

Третий раунд был напряженным, мог закончиться в любую сторону. Четвертый раунд полностью остался за Хамзатом. В пятом раунде Чимаев заставил Стрикленда отступать.

Он мог выиграть 1, 3, 4 и 5 раунды. Но Стрикленд был аутсайдером с большим коэффициентом. Может быть, UFC просто хотели, чтобы в такой ситуации победил именно Шон», — добавил Рокхольд.