Популярный боец UFC Пэдди Пимблетт заявил, что никогда не примет поединок в Нью-Джерси, пока местные власти не перейдут на современные правила смешанных единоборств.

Наблюдая за турниром UFC 328, британец выразил возмущение тем, что в штате до сих пор действуют ограничения на удары локтями.

«Никаких ударов локтем в корпус? Ого! Это просто смешно. Я бы там не стал драться. Даже если ты кладешь палец на мат, то практически не можешь ударить соперника»

В последнем бою Пэдди Пимблетт потерпел поражение по очкам от Джастина Гейджи в бою за временный титул, который состоялся в январе на UFC 324.

Ожидается, что 31-летний британец вернется в октагон 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, где его соперником должен стать Бенуа Сен-Дени.