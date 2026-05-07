Действующий чемпион среднего дивизиона PFL Костелло Ван Стинис проведет ответный поединок против Джонни Эблина. Их реванш пополнил кард турнира в Остине, запланированного в ночь с 18 на 19 июля.

Первый бой Джонни и Костелло состоялся в прошлом году. Эблин уверенно выигрывал по очкам на протяжении большей части встречи, грамотно перерабатывая своего оппонента в партере.

Однако в концовке пятого раунда американец допустил ошибку и позволил Костелло выйти за спину. Ван Стинис мгновенно закрыл на шее противника удушающий прием, одержав победу сабмишеном.

В итоге Эблин потерпел первое поражение в профессиональной карьере и лишился чемпионского пояса в среднем весе. После того проигрыша Джонни одержал победу удушающим приемом над Брайаном Баттлом весной 2026-го.