Стало известно, что дата реванша боксерского поединка с участием двух легендарных полусредневесов Мэнни Пакьяо и Флойда Мейвезера может быть изменена.

Изначально ответное противостояние было запланировано 19 сентября в Лас-Вегасе в «Сфере». Теперь же обсуждается вариант переноса поединка на середину августа.

При этом место проведения также может быть изменено — либо бой пройдет на «Ти-Мобайл Арене», либо на «Гранд Гарден Арене». Для Мейвезера это будет первый поединок на профессиональном ринге за 9 лет.

В последний раз он официально выступал в 2017 году, когда одолел техническим нокаутом Конора Макгрегора. С тех пор Флойд принимал участие только в выставочных поединках.