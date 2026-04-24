Действующий чемпион UFC в легком весе Илия Топурия поделился мнением о карьере легендарного боксера Теренса Кроуфорда и его навыках.

Илия Топурия globallookpress.com

«Теперь, когда он завершил свой путь в спорте, я хочу поздравить его с потрясающей карьерой. Кроуфорд один из тех боксеров, за которыми мне нравится наблюдать. Я многому научился у него, поэтому даже не хочу с ним конфликтовать или бросать ему вызов, ведь он завершил карьеру. Я желаю ему и его семье всего наилучшего»

Кроуфорд стал первым в современной истории абсолютным чемпионом мира по боксу в трех весовых категориях. В прошлом году Теренс одолел единогласным решением судей Сауля Альвареса и завершил карьеру.

В его активе 42 выигранных поединка и ни единого поражения на профессиональном ринге.