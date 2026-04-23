Восходящая звезда тяжелого дивизиона в боксе Мозес Итаума вернется на ринг уже летом. 25 июля британец проведет очередной поединок.

При этом имя соперника Итаумы пока что не разглашается. В последний раз Мозес выходил на ринг 26 марта. Тогда он одолел нокаутом американского тяжеловеса Джермейна Франклина в пятом раунде.

В случае очередной победы представитель Великобритании может стать следующим претендентом на титул и провести чемпионский бой в конце года.

Итауме сейчас 21 год. В его активе 14 выигранных поединков кряду с момента дебюта в январе 2023-го и ни единого поражения в карьере. В 12-ти встречах Мозес победил нокаутом.