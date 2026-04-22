Топовый боец UFC Брайс Митчелл проведет очередной поединок в промоушене против Виктора Генри.  Их противостояние состоится на турнире UFC Vegas 118 7 июня в рамках легчайшего веса.

Брайс Митчелл

Митчелл ранее входил в топ-10 полулегкого дивизиона.  После двух поражений подряд американец принял решение продолжить карьеру в категории до 61 кг.

В дебюте в легчайшем весе он одолел по очкам россиянина Саида Нурмагомеда.  В последний раз Митчелл выступал в рамках турнира по грэпплингу в Бразилии против бывшего соперника из UFC Джина Силвы в марте.

Их поединок завершился вничью.  Генри, как и Митчелл, выиграл свой недавний бой в UFC, одолев Педро Фалькао.  Ранее Виктор потерпел поражение сабмишеном от Чарльза Жордена.