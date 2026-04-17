Чемпион кулачной лиги BKFC Майк Перри назвал себя причастным к срыву трилогии Нейта Диаса против Конора Макгрегора.

«Я дрался на голых кулаках, а Конор сидел в сторонке, ни с кем не дрался и пытался поживиться за мой счет. Так что я забрал себе его трилогию с Диасом.

Нейт не захотел драться с таким слабаком, как Макгрегор. Впрочем, меня это не волнует. Я хочу победить Нейта и как можно больше заработать»

Поединок Перри и Диаса пройдет на турнире MVP 16 мая. Также известно, что у Нейта ранее сорвались переговоры насчет возвращения в UFC ввиду финансовых разногласий.

При этом сам Диас не исключает трилогию против Конора Макгрегора в случае победы над Майком Перри.