По мнению спортивного промоутера Эдди Хирна, его боксерский поединок с главой UFC Даной Уайтом станет одним из самых громких в истории боевых искусств.

«Наш бой с Даной Уайтом собрал бы больше миллиона платных трансляций. Это был бы один из самых масштабных поединков в истории.

Я уверен, что многие будут даже нелегально смотреть наше противостояние, потому как не захотят раскошеливаться на PPV»

Вражда Уайта с Хирном обострилась в конце прошлого года, когда президент UFC стал конкурентом британца в боксе, открыв собственный промоушен Zuffa Boxing.

При этом Дана в одном из интервью публично заявил, что готов разрешить конфликт с Эдди в рамках поединка на ринге.