Спортивный комментатор Джо Роган заявил, что Иржи Прохазка не должен был становиться чемпионом UFC в полутяжелом весе в 2022-м.

«Иржи поступил не очень мудро. Он похлопывал Гловера по плечу, когда тот находился у него за спиной в партере, и говорил ему: молодец, ты отлично справляешься. Марк Годдард, судивший тот бой сказал Иржи: ты играешь в опасную игру, потому что, кажется, ты жульничаешь. Многие посчитали, что Прохазка сдался в том эпизоде. Это интересно, потому что на самом деле так делать нельзя. Обычно в такой ситуации никто не стучит просто так»

Титульный бой Прохазки и Гловера Тейшейры проходил в июне 2022 года. Тогда Иржи одержал победу удушающим приемом в пятом раунде.