Действующий чемпион UFC в легком весе Илия Топурия готов подраться с Исламом Махачевым в конце 2026-го.

Илия Топурия против Чарльза Оливейры globallookpress.com

«Прежде чем я получил подтверждение на бой с Джастином Гейджи, изначально планировался поединок именно с Исламом.

Дана Уайт сказал, что собирается объявить о проведении турнира в Белом доме, и по звонку от представителей UFC я понял, что буду драться с Махачевым.

В общем, я лег спать, а посреди ночи мне позвонили из UFC и сказали: Ислам травмирован, и тебе предстоит бой с Джастином Гейджи.

Но я думаю, что в какой-то момент наш бой с Махачевым состоится. По крайней мере, я на это надеюсь. И, надеюсь, это произойдет в конце года», — добавил в завершении Топурия.