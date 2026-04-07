Экс-чемпион UFC в средней весовой категории Дрикус Дю Плесси выбрал самого жесткого и неуступчивого из всех своих соперников в промоушене.

«Лучший боец из тех, с кем я дрался, это, конечно же, Хамзат Чимаев. Тот бой я проиграл с большим отрывом, но это была не драка. Так что, если не брать в расчет очевидный ответ, Адесанья был лучшим из тех, с кем я встречался. Он был самым техничным бойцом из всех, с кем мне доводилось сталкиваться.

Его тайминг, скорость, сила ударов, даже защита от тейкдаунов — все было на высоте. Самым жестким бойцом был, наверное, Брэд Таварес или Шон Стрикленд. Они выдержали столько ударов и продолжали стоять на ногах. Стрикленд больше всех пропускал удары, но справлялся и дрался дальше»

Свой последний бой Дю Плесси проиграл по очкам Чимаеву в августе прошлого года и лишился титула. Ранее Дрикус шел на серии из восьми побед.