Экс-чемпион UFC в средней весовой категории Дрикус Дю Плесси выбрал самого жесткого и неуступчивого из всех своих соперников в промоушене.

«Лучший боец из тех, с кем я дрался, это, конечно же, Хамзат Чимаев.  Тот бой я проиграл с большим отрывом, но это была не драка.  Так что, если не брать в расчет очевидный ответ, Адесанья был лучшим из тех, с кем я встречался.  Он был самым техничным бойцом из всех, с кем мне доводилось сталкиваться.

Его тайминг, скорость, сила ударов, даже защита от тейкдаунов — все было на высоте.  Самым жестким бойцом был, наверное, Брэд Таварес или Шон Стрикленд.  Они выдержали столько ударов и продолжали стоять на ногах.  Стрикленд больше всех пропускал удары, но справлялся и дрался дальше»

Свой последний бой Дю Плесси проиграл по очкам Чимаеву в августе прошлого года и лишился титула.  Ранее Дрикус шел на серии из восьми побед.