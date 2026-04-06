Бразильский легковес Ренато Мойкано вошел в топ-3 бойцов UFC по количеству побед удушающими приемами сзади.

Ренато Мойкано

На минувшем турнире UFC Vegas 115 бывший претендент на титул таким образом одолел во втором раунде Криса Данкана в главном событии вечера.  Данная победа удушающим приемом сзади стала для Мойкано уже седьмой в лиге.

Это третий результат в истории организации после Демиана Майи (9) и Майкла Кьезы (8).  Всего в рамках легкого веса у Ренато 8 выигранных поединков и 3 поражения.

Благодаря победе над Данканом, бразилец сохранил место в топ-10 в весовой категории до 70 кг и прервал серию из двух проигрышей кряду от Бенеила Дариуша и Ислама Махачева.