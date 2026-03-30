Спортивный комментатор Даниэль Кормье поддержал решение бывшего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи продолжить карьеру после четвертого поражения подряд.

Исраэль Адесанья
Исраэль Адесанья

«На мой взгляд, Адесанья еще не закончил свою карьеру в UFC.  И, честно говоря, судя по тому, как он дрался, я бы посоветовал ему продолжать.  Потому что он дрался очень хорошо.  Думаю, Исраэль задастся вопросом, когда вернется к просмотру боя, почему он выбрал такой путь во втором раунде.  Хотя для Пайфера это был, пожалуй, лучший способ одержать победу»

Бой Адесаньи и Пайфера состоялся 29 марта в рамках главного события вечера на турнире в Сиэтле.  В итоге Исраэль уступил техническим нокаутом во втором раунде.