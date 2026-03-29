Дана Уайт высказался насчет возвращения бывшего чемпиона UFC в легкой и полулегкой весовой категории Конора Макгрегора.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Это возможно», — ответил Уайт на вопрос о том, состоится ли бой Макгрегора в июле.

Также он добавил: «Но еще ничего не решено. Даже близко ничего не решено. Я оптимист. В конце прошлого года я был настроен довольно оптимистично и сейчас тоже»

Ранее ходили слухи о возвращении Макгрегора на Международной бойцовской неделе в июле в рамках ответного поединка против бывшего чемпиона в полулегком весе Макса Холлоуэя.

Также одним из потенциальных соперников ирландца является Нейт Диас, с которым ранее Конор дрался дважды.