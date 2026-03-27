Именитый американский ветеран ММА Генри Сехудо уверен, что UFC не подпишет новый контракт с британцем Майклом Пейджем после провального боя на минувшем турнире в Лондоне.

«Нет, они не будут продлевать с ним контракт. С такими выступлениями UFC просто посылает сигнал всем остальным»

В рамках основного карда турнира в Лондоне Майкл Пейдж победил единогласным решением судей соотечественника из Англии Сэма Паттерсона, сохранив 12-ю позицию в рейтинге полусреднего веса.

При этом поединок был признан худшим на прошедшем ивенте ввиду низкой активности обоих участников. За 15 минут противостояния бойцы на двоих нанесли лишь 58 ударов.