Спортивный комментатор Джо Роган поделился мнением о том, кто должен следующим драться за пояс в полусреднем весе UFC с Исламом Махачевым: Камару Усман или Иэн Гэрри.

Камару Усман globallookpress.com

«Я думаю, что Иэн Гарри заслуживает титульника, но я также считаю, что Камару тоже нельзя обходить стороной в этом разговоре. Да ладно вам, Усман настоящая легенда.

Это был бы, наверное, последний год, когда он мог бы драться. Камару уже показал себя в бою с Хоакином Бакли. Так что я хочу увидеть бой Махачева против Усмана»

Усман занимает седьмую строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. Гэрри сейчас располагается на второй позиции. Ирландец идет на серии из двух побед подряд в промоушене.