Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах Даниэль Кормье назвал грядущий кард в Белом доме самым лучшим турниром промоушена в 2026-м.

«Ничто никогда не сравнится с UFC.Netflix одна из крупнейших платформ в мире. Я думаю, что благодаря этому бою между Карано и Роузи у людей появилась реальная возможность драться за пределами UFC. И, честно говоря, конкуренция — это хорошо. Так было всегда, так есть сейчас и так будет дальше, и мне нравится, что у ребят есть возможность выйти на рынок и заработать. Я рад за них. Но кард в Белом доме — лучший турнир 2026 года, без вариантов»

Турнир UFC в Белом доме пройдет 14 июня. В главном бою вечера в битве за титул в легком весе встретятся Илия Топурия и Джастин Гейджи.