Именитый голландский боец-тяжеловес Алистар Оверим объяснил, почему Алексу Перейре драться с Сирилом Ганом будет легче, чем с Джоном Джонсом.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Я думаю, что для Перейры бой с Сирилом Ганом будет более выгодным, чем поединок с Джонсом. Ган больше ударник, чем борец, в отличие от Джона.

А значит, такой расклад более выгоден для Алекса Перейры в стилистическом плане. У Перейры больше опыта, чем у Сирила. Но опять же, это очень интересный бой»

Бой Перейры и Гана пройдет в формате пяти раундов в рамках со-главного события вечера на турнире в Белом доме 14 июня, посвященному 250-летию независимости США. На кону их противостояния временный титул UFC в тяжелом весе.