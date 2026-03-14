Американский боец ММА Хорхе Масвидаль выбрал Шона Стрикленда фаворитом в поединке с Хамзатом Чимаевым в битве за пояс UFC в среднем весе.

Шон Стрикленд globallookpress.com

«Я ставлю на Стрикленда. Не думаю, что Чимаев с ним справится. Они много тренировались вместе, и у него просто неподходящий стиль для Стрикленда. Я видел, как Шон боролся с хорошими борцами из American Top Team — парнями, которые занимались борьбой всю жизнь, американскими спортсменами, чемпионами страны. Этот парень может бороться. Он никогда не использует борцовские приемы в бою, но если вы попытаетесь бороться с ним, то быстро поймете, что он может бороться в ответ. Это требует много сил, а у Чимаева не самый большой запас энергии»

Титульный бой Стрикленда и Чимаева возглавит UFC 328 10 мая. Шон подошел к этому поединку после победы нокаутом над Энтони Эрнандесом.