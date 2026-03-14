Американский боец ММА Хорхе Масвидаль выбрал Шона Стрикленда фаворитом в поединке с Хамзатом Чимаевым в битве за пояс UFC в среднем весе.

Шон Стрикленд

«Я ставлю на Стрикленда.  Не думаю, что Чимаев с ним справится.  Они много тренировались вместе, и у него просто неподходящий стиль для Стрикленда.  Я видел, как Шон боролся с хорошими борцами из American Top Team — парнями, которые занимались борьбой всю жизнь, американскими спортсменами, чемпионами страны.  Этот парень может бороться.  Он никогда не использует борцовские приемы в бою, но если вы попытаетесь бороться с ним, то быстро поймете, что он может бороться в ответ.  Это требует много сил, а у Чимаева не самый большой запас энергии»

Титульный бой Стрикленда и Чимаева возглавит UFC 328 10 мая.  Шон подошел к этому поединку после победы нокаутом над Энтони Эрнандесом.