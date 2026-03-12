Экс-чемпион UFC и PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну ответил на вопрос о том, что важнее: деньги или спортивное наследие.

Фрэнсис Нганну и Ренан Феррейра globallookpress.com

«Позвольте мне сказать вам, что такое наследие: мое наследие — это мои дети, моя семья, которая сейчас дома, получает медицинскую помощь, чувствует себя в безопасности, может прокормить себя и обеспечить крышу над головой.

Это лучшее наследие. Вы можете чтить наследие Мухаммеда Али или кого угодно, но, если ваш ребенок не может ходить в школу, ему нет места в обществе.

Если у вашего ребенка нет еды, это наследие вам ничем не поможет. Вы не можете пойти в магазин, на заправку или в школу и заплатить за обучение с помощью наследия.

Вы должны это понимать. Это чушь, которой промоутеры кормят бойцов, заманивая их в ловушку. Оставьте себе наследие. А мне дайте то, что я заслуживаю», — добавил Нганну.