Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции по окончании 326-го номерного турнира поделился информацией о возвращении бывшего чемпиона лиги в двух категориях Конора Макгрегора.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Даже близко не знаем о сроках его возвращения. Но мы обязательно поговорим с Конором»

Накануне ирландец сообщил, что вел переговоры с лигой о своем возвращении на турнире в Белом доме в июне или на Международной бойцовской неделе в июле. Напомним, что Макгрегор не выступал уже 5 лет.

Ранее он трижды пытался вернуться в организацию и подраться с Майклом Чендлером, но все 3 раза поединок не состоялся по вине ирландца. Всего в его активе 22 победы и 6 поражений в профессиональной карьере.