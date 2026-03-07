Бывший чемпион UFC в полулегком и легком дивизионах Конор Макгрегор заявил о желании подраться за пояс BMF с победителем пары Холлоуэй-Оливейра.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Я чувствую себя в полной безопасности, если мне предстоит бой с любым из этих соперников. Я остановлю обоих. Я плохой человек с добрым сердцем, так что, возможно, я добавлю пояс BMF в свою коллекцию»

Также ирландец дал прогноз на грядущий бой Макса с Чарльзом за титул BMF на UFC 326 8 марта.

«В их первом бою Холлоуэй, похоже, сломал Чарльза в самом начале поединка, после чего бой был остановлен. Трудно сказать, была ли это настоящая травма или симуляция.

Я вижу по-настоящему хороший ответный бой, но с похожим исходом, если честно. Макс легко передвигается и может снести соперника. Чарльз уже не тот, что раньше», — отметил в завершении Макгрегор.