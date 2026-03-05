Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка рассказал, как победит Карлоса Олберга в грядущем поединке на UFC 327 12 апреля.

Иржи Прохазка против Джамала Хилла globallookpress.com

«Я буду охотиться на Олберга, потому что он не любит, когда на него давят. Он не любит, когда на него охотятся. Вот что я говорю себе: я должен быть тем, кто поймает этого парня.

С ним по-другому не получится. Он быстрый, хорошо боксирует, любит много прыгать, он легок на ногах. Карлос не любит бороться, не любит оказываться на земле. Так что давление, давление и еще раз давление»

Прохазка и Олберг в очном поединке поборются за вакантный титул UFC в полутяжелом весе. Накануне Алекс Перейра отказался от пояса ради перехода в тяжелый дивизион.