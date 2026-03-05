Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка рассказал, как победит Карлоса Олберга в грядущем поединке на UFC 327 12 апреля.
«Я буду охотиться на Олберга, потому что он не любит, когда на него давят. Он не любит, когда на него охотятся. Вот что я говорю себе: я должен быть тем, кто поймает этого парня.
С ним по-другому не получится. Он быстрый, хорошо боксирует, любит много прыгать, он легок на ногах. Карлос не любит бороться, не любит оказываться на земле. Так что давление, давление и еще раз давление»
Прохазка и Олберг в очном поединке поборются за вакантный титул UFC в полутяжелом весе. Накануне Алекс Перейра отказался от пояса ради перехода в тяжелый дивизион.