Популярный американский боец Макс Холлоуэй предложил ввести титул BMF во всех весовых категориях UFC.

Макс Холлоуэй (слева) globallookpress.com

«Мне нравится название BMF. Теперь мы даже возглавляем турниры и деремся за этот титул. Это здорово. Пояса BMF должны быть в каждом дивизионе UFC.

Я просто думаю, что так можно устраивать по-настоящему зрелищные бои! Я могу придумать столько зрелищных боев. Думаю, это было бы весело»

Холлоуэю сейчас принадлежит титул BMF в легком весе. В предыдущем поединке Макс провел успешную защиту пояса, победив единогласным решением судей Дастина Порье.

До этого «Благословенный» отобрал данный титул у Джастина Гейджи, нокаутировав его в пятом раунде на UFC 300.