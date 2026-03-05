Популярный американский боец Макс Холлоуэй предложил ввести титул BMF во всех весовых категориях UFC.

Макс Холлоуэй (слева) globallookpress.com

«Мне нравится название BMF.  Теперь мы даже возглавляем турниры и деремся за этот титул.  Это здорово.  Пояса BMF должны быть в каждом дивизионе UFC.

Я просто думаю, что так можно устраивать по-настоящему зрелищные бои!  Я могу придумать столько зрелищных боев.  Думаю, это было бы весело»

Холлоуэю сейчас принадлежит титул BMF в легком весе.  В предыдущем поединке Макс провел успешную защиту пояса, победив единогласным решением судей Дастина Порье.

До этого «Благословенный» отобрал данный титул у Джастина Гейджи, нокаутировав его в пятом раунде на UFC 300.