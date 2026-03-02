Именитый американский ветеран ММА Бобби Грин вызвал экс-претендента на титул UFC в легком весе Майкла Чендлера на поединок на турнире в Белом доме.

Бобби Грин globallookpress.com

«Я не особо люблю называть имена, но мне бы хотелось подраться против Майкла Чендлера на турнире в Белом доме. Это будет бой двух великих американцев. Я просто выполняю свою работу. Мне 39 лет. Говорят, я старею, но у меня все получается»

На прошедшем турнире в Мехико Бобби Грин во втором раунде нокаутировал местного бойца из Мексики Даниэля Зеллхубера.

До этого «Кинг» одержал победу раздельным решением судей над дебютантом промоушена Лэнсом Гибсоном. Тем временем, Чендлер идет на серии из трех поражений подряд, но все еще находится в топ-15 легкого веса.