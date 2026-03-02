Известный инсайдер Ариэль Хельвани рассказал, когда может вернуться к боям бывший чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях Конор Макгрегор.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Не похоже, что Конор будет драться в Белом доме. На 11 июля у UFC запланирован турнир International Fight Week. Шансов, что он будет драться на этом турнире, больше, чем на турнире в Белом доме. Ведь на мероприятии в Белом доме не заработаешь»

По словам Хельвани, все кроется в финансовой политике. Турнир UFC в Белом доме предполагается убыточным. На его организацию потребуется около 60 млн долларов, а окупится примерно половина вложений.

При этом на турнире International Fight Week у промоушена будет куда больше возможностей заработать, особенно если в нем примет участие такая звезда, как Макгрегор.